Barbie, la nostra Eva au contraire

Ha donato una costola a Ken, s’è fatta vestire dal Who’s who della moda, è stata candidata presidente degli Usa vent’anni prima che questo accadesse nel mondo reale. Consigli non richiesti e molti richiami al cinema d’autore per prepararsi al film di Greta Gerwig senza pregiudizi

La bambola Barbie è più famosa dell’attrice che la interpreta in un film in uscita fra due settimane. È più famosa della regista che dirige il film ed è persino più famosa delle molte donne “esemplari”, scienziate e astronaute, sportive ed eroine, cui sono state dedicate le bambole che dovrebbero ispirare le nuove generazioni di bambine affinché diventino anche loro esemplari, di successo, centravanti di sfondamento del tetto di cristallo. Barbie è un giocattolo, venduto da oltre sessant’anni, in tutto l’Occidente e in grandissimi numeri: più di un miliardo di bambole, un’umanità parallela a quella in carne ed ossa, un’umanità di plastica ma sempre fantastica, come cantavano gli Aqua a fine anni Novanta: “Life in plastic, it’s fantastic”.