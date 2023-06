I film della Pixar ridotti a bambinesco manifesto di civili comportamenti

“Elemental" nel primo fine settimana nei cinema è andato male. È, al solito, tecnicamente grandioso, ma viene subito a noia: troppa inclusione, Si sente la mancanza di Jonh Lasseter, travolto dal #MeToo per colpa di qualche abbraccio non gradito

Lei si chiama Brace Luminosa. Lui si chiama Guado Increspato, Non è una favola di qualche tradizione a noi ignota. E’ l’ultimo film della Pixar, che nel 2009 con “Up” di Pete Docter aveva commosso il Festival di Cannes, tutti con gli occhialini per il 3D (poi, incassi stratosferici). Anche “Elemental” era a Cannes, più per solidarietà cinefila e passati trionfi che per valore reale. Alla prova del botteghino americano il film è crollato: 29,5 milioni di dollari nel primo fine settimana – peggio nella storia della Pixar era riuscito a fare solo “Onward-Oltre la magia”: bruttino, uscì nei cinema il 6 marzo 2020.