Al Festival di Venezia c'è del patriottismo, ma prevale la legge del mare

"Il fascismo è dolore”. Stringe i denti il comandante della Regia marina italiana Salvatore Todaro, nel busto con le stecche e le stringhe di cuoio: siamo nel 1933, un incidente con l’idrovolante gli ha fratturato la colonna vertebrale. La vita a terra e la pensione d’invalidità, con moglie e figli in culla, non fanno per lui. Missione dopo missione, scoppia la Seconda guerra mondiale e arriviamo alla vicenda raccontata in “Comandante” di Edoardo De Angelis – stesso titolo del romanzo scritto con Sandro Veronesi (Bompiani). Era il film d’apertura alla Mostra di Venezia, dopo la sparizione dal programma – per lo sciopero degli attori americani – di Luca Guadagnino con “Challengers”. Vanta Zendaya nel cast (come nel precedente e cannibalesco “Bones and All”), qui al centro di un triangolo amoroso tra tennisti. Siccome Zendaya non può promuovere il film, racchette e palline ce le scordiamo fino al 2024.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE