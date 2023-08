Liliana Cavani: "Con i miei film cerco di capire il tempo e la storia che ci riguarda"

Lido di Venezia. La regista Liliana Cavani aveva undici anni il 15 agosto del 1944 quando assistette personalmente, nella piazza principale della sua Carpi, in provincia di Modena, alla tragedia dei sedici martiri uccisi dai fascisti. "I ricordi di quelle grida, soprattutto quelle delle madri per i figli morti, sono rimaste dentro di me a lungo, ma poi crescendo le ho dimenticate fino a quando quell’orrore non mi portò a realizzare un film nel 1970, I cannibali, liberamente ispirato all'Antigone di Sofocle". Oggi che la regista ha compiuto 90 anni si parla di un ritorno del fascimo. "La madre degli imbecilli, come si dice, purtroppo non muore mai. Mi sembra inevitabile – riflette Cavani –che ci siano ancora delle persone che ragionino in certi modi, ma il motivo è chiaro. Vai a capire qual è stata la loro educazione, semmai l’abbiano ricevuta. Mi stupisco ogni volta, ma poi, a ben guardare, la situazione è semplice e dipende dal fatto che la maggior parte di noi, a scuola, non ha ricevuto un’istruzione adeguata che ci permetta poi di decidere per il bene della Storia. Basti pensare alle posizioni dei negazionisti della Shoah: come si può pensare una cosa simile, visto che tutto o quasi è stato filmato e che esistono delle immagini? Gliele farei vedere con un bastoncino sugli occhi per tenerglieli aperti. La colpa? È della scuola che non si è adeguata alla ferocia dei tempi".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE