Polanski e Allen per divertirsi, l'energia di Cooper per farsi trascinare alla Mostra del cinema

Recitare significa “fingere di essere qualcun altro”. Ai tempi di Shakespeare, Giulietta, Ofelia e altre signorine erano ruoli per giovanotti, alle donne era vietano il palcoscenico. Non si capisce quindi la vibrata protesta di Pierfrancesco Favino sui ruoli da italiani veri affidati a attori americani. “Ferrari” di Michael Mann è un film made in Usa, budget 90 milioni di dollari – basterebbero per finanziare tutti e sei i film italiani in concorso a Venezia. Un attore conosciuto significa più biglietti venduti e lì lo stato non finanzia un bel niente. Adam Driver è tutto men che una macchietta, e resta la Grande Domanda: ci sono attori italiani capaci di recitare in inglese, oppure Ferrari che era di Modena deve parlare broccolino?



