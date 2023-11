Elly Schlein ha la grana delle primarie a Bari, che fanno scricchiolare la coalizione del “modello Foggia”

Il colmo per una segretaria dem eletta alle primarie? Vedere il lavoro nazionale di ricostruzione del campo largo (fallito alle politiche) ma materializzatosi nel vittorioso “modello municipale di Foggia”, essere messo in discussione da una velenosa diatriba proprio sui gazebo, contestati come strumento fallace di democrazia partecipativa. Succede a Bari, dove Elly Schlein deve confrontarsi con l’inesorabile cambio di stagione in arrivo con la fine del secondo mandato del sindaco Antonio Decaro nel 2024 (e l’anno successivo del governatore-sceicco Michele Emiliano). Da settimane si discute a sinistra animatamente sulle modalità di scelta del successore di Decaro (si voterà a giugno prossimo): il dilemma shakespeariano è se la sintesi passerà dal tavolo della coalizione o dalla libera scelta dei cittadini con le primarie. Qui c’è anche un dato storico: nel 2005 la stagione della sinistra affabulatrice di Nichi Vendola è iniziata proprio con il successo gazebaro del leader dell’allora Rifondazione comunista contro il compassato Francesco Boccia. E questa consultazione interna è stata ripetuta una miriade di volte (per la Regione e nei Comuni).

