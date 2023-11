Duri su La Russa, ma muti su Israele. Le contraddizioni della sinistra

Milano non è Gotham City e nemmeno una di quelle capitali che si riempiono di piazze filo Hamas e in cui i segnali di antisemitismo sono preoccupanti. Ma Milano è una città in cui la maggioranza di sinistra, che la governa da tre mandati, appare assai appannata: e non su questo o quel provvedimento, ma su qualcosa di più serio e identitario. Non lo dicono gli opposit1ori, lo dice lo stesso sindaco Beppe Sala. Due episodi come due indizi. Mentre la sinistra proseguiva nelle polemiche senza particolare costrutto attorno alla nomina del figlio di Ignazio La Russa, Geronimo, nel cda del Piccolo Teatro, il Consiglio comunale giovedì ha respinto un’altra volta la mozione proposta dal consigliere del Pd ed esponente della Comunità ebraica Daniele Nahum che chiedeva, semplicemente, di condannare “gli episodi di antisemitismo che si sono verificati durante le manifestazioni cittadine” e di farsi portavoce per la liberazione degli ostaggi di Hamas.

