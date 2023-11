Tra timori e solidarietà: il 7 ottobre della comunità ebraica a Milano

Mantenere un profilo basso. È la parola d’ordine che circola nella comunità ebraica di Milano dopo l’esplosione del conflitto in Palestina che vede coinvolti molti membri in modo diretto, in quanto sono tante le famiglie che hanno parenti in Israele. I consigli diramati in queste settimane – tipo evitare gli assembramenti e curare l’abbigliamento in modo da non lasciare trasparire un legame con l’ebraismo – non sono una novità, ritornano ogni volta che si riaccende il conflitto israelo-palestinese. Ai singoli è anche consigliato di evitare polemiche, ponderare le dichiarazioni in pubblico, non lasciarsi andare in battute che possono trovare una risonanza negativa sui social. Per il resto si prosegue la vita di tutti i giorni, come spiega il delegato alla comunicazione della comunità, Davide Blei: “Continuiamo ad andare al lavoro, a frequentare le scuole, gli uffici e cerchiamo di offrire un sostegno a chi ne ha bisogno, come i 50 bambini arrivati da Israele verso cui ci siamo mobilitati per integrarli il più possibile in questa nuova realtà”. L’ipotesi che si arrivi a scenari parigini, con la stella di David disegnata sulle vetrine dei negozi ebraici, è considerata poco probabile: “L’Italia è diversa, Milano è una città in cui sentiamo la vicinanza, penso che il 90 per cento dei milanesi nutra sentimenti positivi nei nostri confronti. Certo non abbassiamo la guardia, non possiamo escludere nulla”.

