Il presidente del Memoriale della Shoah di Milano: “Basta derive pro Hamas nelle università”

“Qualsiasi equiparazione tra Israele e Hamas è un pugno allo stomaco. Si cerca di giustificare l’ingiustificabile, senza alcuna ragione. Fa parte della ricerca costante all’annullamento dell’ebreo e dell’israeliano”. Roberto Jarach, ex presidente della comunità ebraica di Milano, consigliere dell’Unione delle comunità ebraiche italiane e presidente del Memoriale della Shoah di Milano, definisce “preoccupante” la nuova ondata di antisemitismo che affiora in tutta Europa e anche in Italia. “Perché in casi come questi, quando si cerca a tutti i costi un capro espiatorio, l’antisemitismo rischia di diffondersi con grande rapidità. Sotto un certo aspetto, è vero che è ritornata la caccia all’ebreo. Guardate a quello che è successo non solo a Roma con lo sfregio delle pietre d’inciampo. Ma anche qui a Milano, dove sono comparse stelle di David sui muri della casa di una signora ebrea”. Analisi e racconti personali si fondono in questo colloquio col Foglio. “Parlo a titolo personale. Sono l’unico della mia famiglia a essere nato all’estero, a Lugano, nel 1944. Per questo quello che sta succedendo agli ebrei quest’oggi, che si riconnette a quel triste passato, mi colpisce così tanto”, racconta Jarach. Che in Israele ha ancora, come ci confessa, “70 cugini. Sono tutti preoccupati dalla narrazione che stiamo facendo qui in occidente del conflitto. Ci dimentichiamo costantemente che se devono imbracciare il fucile è perché sono costretti a difendersi, visto che i terroristi minacciano l’esistenza stesso dello stato di Israele. Ecco, dell’attacco brutale del 7 ottobre è come se nessuno avesse più memoria. Lì sono morte persone solo per il fatto di essere ebree, israeliane. Colpite mentre ballavano liberamente. Anche l’Onu nelle sue risoluzioni evita di citare Hamas. Non è dimenticanza ma vera e propria disinformazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE