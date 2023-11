Meloni: "Sul premierato cercheremo il consenso in Parlamento. Altrimenti decideranno gli italiani"

"L'artigianato e le piccole e medie imprese sono il fiore all'occhiello del nostro paese, senza di loro non esisterebbe il Made in Italy. Rappresentate un patrimonio che il governo vuole ascoltare, proteggere e valorizzare". Parte da qui Giorgia Meloni intervenendo con un video messaggio all'assemblea nazionale della Cna, la confederazione nazionale dell'artigianato a Roma. La premier traccia il quadro dei provvedimenti del primo anno di governo e spiega come la manovra del prossimo anno sia stata una concentrazione di tutto quello a disposizione su "poche misure ma espansive". Per i piccoli imprenditori, poi, ricorda lo scaglionamento fiscale dell'Irpef di novembre, una "misura tanto attesa".

Leggi anche: Il racconto La versione di Giorgia "no problem", mentre la manovra balla ancora Simone Canettieri

Meloni continua parlando del Fisco e spiega come "l'equazione secondo la quale un artigiano e il piccolo imprenditore deve essere un evasore per nascita è una menzogna che per troppi anni ha giustificato un atteggiamento persecutorio e infondato". L'obiettivo è dunque ricucire la fiducia tra stato e cittadini secondo un principio: "Lo stato e i cittadini sono esattamente come un'azienda" spiega Meloni. "Più lavorano bene insieme, più si produce ricchezza. Non abbassiamo la guardia sulla lotta all'evasione - continua - perché nel decreto della riforma fiscale ci occupiamo anche di inserire questa lotta, purché sia contro l'evasione vera e non quella presunta".

"Il lavoro - prosegue Meloni - è l'altra nostra priorità assoluta. Motivo per cui abbiamo deciso di abbassare le tasse attraverso la formula 'più assumi, meno paghi' e abbiamo detassato i fringe benefits. Tutto questo sta dando i suoi frutti, soprattutto sul tema del mercato del lavoro: ci sono una serie di record occupazionali". Sono segnali "incoraggianti", dice la premier, che comunque continua a ribadire come ci sia bisogno "di lavorare molto anche sui temi come il disallineamento delle competenze e il divario di occupazione, soprattutto quello femminile".

Su quest'ultima questione Meloni dice di non volersi "girare dall'altra parte" e che sarà disposta a fare tutto quello che è necessario fare per superare e battere quel gap. "Sono molte le donne costrette a dimettersi dal lavoro dopo essere diventate madri, sono ancora troppe le mamme lavoratrici che non vedono riconoscersi una carriera, sono troppe ancora le donne che rinunciano a mettere al mondo un bambino perché vedono la maternità come una scelta alternativa alla realizzazione professionale. Non possiamo permetterlo, dobbiamo agire su questo fronte per costruire una cultura e una concezione del lavoro che non consideri la maternità come una penalità ma, anzi, che l'accompagni e valorizzi l'esperienza di diventare genitore". Per questo motivo Meloni ribadisce i provvedimenti dedicati alla natalità inseriti nella manovra (potenziamento del congedo parentale e decontribuzione delle mamme lavoratrici).

Leggi anche: Saverio Ma giusto Fare due figli, meglio tre, e arriva il bonus. Quando la retorica si scontra con la realtà Saverio Raimondo

Collaterale al lavoro "c'è poi un problema di salari" continua la premier. "Il problema non si risolve in Italia con il salario minimo orario e credo che in cuor loro lo sappiano anche coloro che oggi lo considerano una priorità e che quando erano al governo si sono ben guardati dall'approvare quella misura". Finora la premier pensa che si sia vista la volontà del governo nell'intervenire sui salari, a partire dalla "detassazione sul lavoro". Ma il lavoro da fare è tanto per via di una "costante stagnazione dei salari e delle decontribuzioni degli ultimi dieci anni". Oggi "l'Italia continua a crescere in maniera minore rispetto agli altri grandi paesi europei e le ragioni sono molte: il ritardo infrastrutturale, mancata strategia industriale, limitarti investimenti in ricerca e sviluppo, il divario Nord-Sud, lo scarso protagonismo internazionale e la scarsa capacità che l'Italia ha avuto nel difendere i propri interessi. Tutte queste cause a loro volta però dipendono da una sola endemica ragione: la debolezza della politica".

Leggi anche: Il Cnel si divide e dice no alla legge sul salario minimo. Brunetta: “Il sindacato si è spaccato” Gianluca De Rosa

Si arriva così al tema delle riforme, al premierato: "Un governo con un orizzonte breve tenderà a privilegiare gli interessi che portano consenso immediato alle scelte strategiche e spenderà soldi che potranno essere distribuiti subito anche indebitandosi piuttosto che concentrarsi sugli investimenti. Quando i governi cambiano continuamente nessuno a livello internazionale si fida e si perdono molte occasioni e una politica di passaggio è debole anche in rapporto alla burocrazia e agli interessi particolari e non riesce a combattere le ingiustizie, i privilegi e forse anche il malaffare. Negli ultimi cinque anni sono cambiati i protagonisti. L'unica cosa che non è cambiata è la base del sistema, cioè la Costituzione, dove ora abbiamo avuto il coraggio di intervenire. Vogliamo un futuro dove i cittadini possano scegliere da chi farsi governare e chi governa abbia cinque anni per realizzare i suoi porgetti". Per la realizzazione della riforma la premier ribadisce che cercherà "l'ampio consenso in Parlamento, ma che se non sarà possibile allora saranno gli italiani a esprimersi con un referendum".