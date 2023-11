Aggiungere un doppio turno alla riforma costituzionale per avere una legge impossibile da non votare

Trasformisti con elezione diretta: come il sistema per l'elezione dei sindaci potrebbe risolvere il pasticcio creato dalla riforma presentata dal governo

I sostenitori della riforma costituzionale presentata da Giorgia Meloni e i detrattori della stessa riforma costituzionale hanno raccontato negli ultimi giorni ai propri elettori due interessanti falsità simmetriche. La prima falsità è quella che riguarda la prelibatezza succulenta di questa riforma. La seconda è quella che riguarda la pericolosità assoluta di questa riforma. La prima falsità è nelle premesse di quello che potremmo chiamare con serenità lo “Zoppellum”. Meloni ha presentato una riforma in cui si evoca il rafforzamento del premier attraverso la sua elezione diretta, senza concedere però al premier stesso alcun potere in più rispetto a quelli che ha oggi e bilanciando l’investitura popolare del premier con una speranza offerta ai partiti minori: poter prendere il posto del premier eletto durante la legislatura attraverso una staffetta con un altro premier. Quest’ultimo, potendo sciogliere le Camere, avrebbe tra l’altro più poteri del primo Zoppellum, e con una staffetta ripetibile una sola volta e riservata soltanto agli eletti in Parlamento. Più che urlare al golpe, alla riforma fascista, l’opposizione dovrebbe urlare al pasticcio, alla riforma imperfetta, e dovrebbe forse ricordare che le radici del premierato affondano non nel fascio littorio ma nella poco littoria bozza di premierato presentata nel 1997 dall’ex diessino Cesare Salvi, nel perimetro della commissione Bicamerale guidata dal poco littorio Massimo D’Alema.