Il ministro Casellati alle prese con la riforma che non ha scritto. Arriva in ritardo e accascia tutti

Anche in Consiglio dei ministri quando Maria Elisabetta Alberti Casellati scompare, succede immancabilmente che nessuno se ne accorge. Così pure ieri, a Palazzo Chigi, nel corso della conferenza stampa nella quale il governo presentava la riforma costituzionale, insomma nel giorno di gloria (in teoria) della Casellati, ecco che la cosa si è ripetuta: malgrado il ministro “delle riforme” non ci fosse, la conferenza stampa “sulle riforme” è iniziata lo stesso. Sicché passano diversi minuti, Giorgia Meloni sta parlando, e finalmente eccola. Ecco Maria Elisabetta Alberti Casellati! Blusa verde a ramage assortiti, tipo tappezzeria di divano con rametti e fogliame. Il ministro, con quella blusa e con tutti quei nomi, avrebbe certamente diritto ad almeno tre sedie. Ma purtroppo a destra di Salvini ce n’è soltanto una. E Casellati, che è modesta, si accontenta. Benché in realtà la raggiunga a fatica, quella sedia, considerato il peso della spillona d’oro da circa un quintale a forma di ramarro e ulteriormente gravata (nel peso) da due giganteschi smeraldi e topazi che, ben panciuti, sembrano dei jumbo jet da trasvolata oceanica. Ma di Bulgari.

