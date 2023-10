"Premierato? Sì alla riforma, no ai pasticci all'italiana". Parla il costituzionalista Clementi

“La mia impressione è quella di una riforma debole che irrigidisce tutti e tre i lati della nostra forma di governo: presidente del Consiglio, maggioranza parlamentare e capo dello stato”. Così il professore di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma Francesco Clementi commenta la proposta di premierato che ha trovato l’accordo della maggioranza in vista del Consiglio dei ministri di venerdì. “Uno stallo alla messicana” lo definisce, in attesa di leggere il testo definitivo, e spiega come “il primo ministro sarebbe ostaggio della sua maggioranza parlamentare: se questa si modifica, il presidente del Consiglio cade. Anche la maggioranza sarebbe sotto scacco del suo premier: se questi decide di portare il paese al voto anticipato, non c’è maggioranza che tenga”. Un sistema solo apparentemente efficace “che confonde stabilità con rigidità e elimina quella flessibilità che finora ci ha salvato” aggiunge Clementi. Il quale si dice convinto della necessità di intervenire sulla forma di governo del nostro paese per rafforzare le istituzioni ma avverte Giorgia Meloni del rischio, in caso di crisi di governo, che la sua stessa maggioranza la minacci tuonando: “Caro presidente, se lei non fa come facciamo noi, la mandiamo via”.

