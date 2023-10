Pd compatto contro il premierato: “E' un pasticcio che fa saltare il sistema”

“Non c’è dubbio che la maggioranza abbia fatto dei passi indietro rispetto all’ipotesi di presidenzialismo o di premierato integrale, ma il risultato di questo compromesso è un pasticcio che rischia di creare diversi problemi senza risolverne nessuno, aspetteremo il testo per capire meglio, ma, da quello che emerge, la riforma non ci convince affatto”, dice Alessandro Alfieri, deputato Pd e responsabile per le riforme della segreteria di Elly Schlein. Dentro al Pd la proposta di premierato, il ddl Casellati avallato ieri dalla maggioranza (venerdì andrà in consiglio dei ministri), è stata accolta con sfumature diverse, accomunate solo da una convinzione comune: così il Pd non ci sta. Stessa posizione di Azione e M5s. Matteo Renzi e Iv hanno invece già detto di essere favorevoli. La proposta, rivista dalla ministra per le riforme Casellati per accogliere la richiesta delle opposizioni, in particolare di Pd e Azione, di rafforzare il premier, ma senza intaccare i poteri del presidente della Repubblica, non arretra sull’elezione diretta del presidente del Consiglio ma, anche per evitare incidenti diplomatici con il Quirinale, introduce meccanismi – dall’impossibilità per il premier di revocare i ministri fino alla contestatissima norma “antiribaltone” – che ne fanno, dice Alfieri un “premierato annacquato”. Ma è proprio questo, per paradosso, che non piace al Pd, perché, si teme, il centrodestra prova a cambiare la forma di governo del paese surrettiziamente, senza dirlo insomma. “La maggioranza prova a mascherare quest’operazione, ma basta l’elezione diretta del presidente del consiglio per ledere i poteri del presidente della Repubblica e far saltare il sistema come funziona oggi, non c’è bisogno di altro”, dice il capogruppo dem in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama Dario Parrini. “Con un presidente del Consiglio eletto dal popolo i poteri arbitrali del presidente della Repubblica, sono annullati, non c’è alcun meccanismo correttivo che tenga”.

