Meloni chiude la manovra e placa Tajani. E' già premierato. I dubbi del Quirinale

Forza Italia difende la Rai (che recupera 10 milioni di euro) per far felice Mediaset. La premier fa giurare: “Nessun emendamento”. Venerdì arriva in Cdm il testo sul premierato. Serve anche una nuova legge elettorale

Roma. Il premierato di Giorgia Meloni in due parole: facim ampress. Il Cdm in agenda è durato nove minuti, il vertice con gli alleati è stato anticipato. La manovra non cambia, sulla riforma costituzionale, il premierato, si procede. Venerdì arriva il testo in Cdm. Al governo è tornata l’ora Meloni. Secondo quanto stabilito con Salvini, Tajani e Lupi, non ci saranno emendamenti alla manovra. Forza Italia si dice soddisfatta ma non può dire di aver vinto. La cedolare secca resta al 26 per cento a eccezione della prima casa in affitto. Tajani si è battuto per la Rai che recupera dieci milioni di euro. Al momento è andata meglio a Salvini.