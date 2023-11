Il rischio referendum. Ma chi glielo fa fare, a Meloni? Parla Luca Ricolfi

Non farò la fine di Matteo Renzi, fa capire Giorgia Meloni nel giorno in cui presenta il disegno di legge costituzionale che punta all’elezione diretta del premier. “C’è chi si è dimesso dopo aver detto ‘se perdo il referendum mi dimetto’ ”, dice la premier in conferenza stampa, accanto alla ministra titolare Maria Elisabetta Alberti Casellati. Lei no: “Io faccio la riforma”, la consegno agli italiani e sono gli italiani che decidono, e questo nulla ha a che fare con l’andamento del governo, perché io sto realizzando il programma di governo per il quale sono stata votata”. Un’impresa, quella del referendum costituzionale, non riuscita a molti. Nel caso di Meloni, anche se non è Renzi e anche se non si dimetterà, l’impresa può diventare giudizio severo e inesorabile su di lei? Lo chiediamo al sociologo e politologo Luca Ricolfi: “Certo che può diventarlo, tutto dipende dai tempi”, dice Ricolfi: “Se Meloni avesse indetto il referendum un anno fa, quasi sicuramente lo avrebbe vinto, perché la consultazione si sarebbe svolta in piena ‘luna di miele’. Ma dato che, verosimilmente, la situazione si trascinerà a lungo, con spinte e controspinte degli alleati (e degli ‘alleabili’ Renzi e Calenda), il referendum – se si farà – si farà a legislatura avanzata, con l’inevitabile conseguenza di trasformarsi in un bilancio sull’azione di governo. Bilancio che, per innumerevoli ovvie ragioni (a partire dal macigno del debito pubblico), non potrà essere entusiasmante”. Con quali conseguenze?

