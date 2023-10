Il Cnel si divide e dice no alla legge sul salario minimo. Brunetta: “Il sindacato si è spaccato”

La richiesta era arrivata da Palazzo Chigi. Questo pomeriggio la risposta è arrivata. Il Cnel presieduto da Renato Brunetta ha presentato alla stampa il documento che stasera sarà consegnato a Giorgia Meloni. Sintesi: no, la legge non è la strada giusta per garantire ai lavoratori un salario minimo. Sul documento però l’assemblea generale del Cnel si è spaccata. In quindici hanno votato contro: i membri della Cgil, quelli della Uil e il consigliere della Usb, oltre ai cinque esperti nominati dal Quirinale - Marcella Mallen, Enrica Morlicchio, Ivana Pais, Alessandro Rosina e Valeria Termini - che avevano presentato due proposte emendative per introdurre il salario minimo almeno in alcuni settori che sono state però bocciate.

