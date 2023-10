La mission impossible del Cnel sul salario minimo

Il Cnel procede a grandi passi per portare a termine l’incarico ricevuto dalla premier Meloni sul salario minimo. L’assemblea ieri ha esaminato la prima parte del testo che verrà consegnato al governo, e che espone l’esito dell’istruttoria tecnica. La seconda parte, con le proposte, sarà varata in settimana, per infine essere presentare il 12 ottobre all’assemblea, che dovrà esprimere il suo voto su un documento complessivo. Lo schema illustrato nelle 24 pagine del testo si potrebbe riassumere così: il salario minimo in Italia non è strettamente necessario, ma se proprio lo si volesse introdurre occorrerebbe, per prima cosa, fare chiarezza su cosa sono, e come sono composti, i salari e anche gli stessi contratti che li regolano.

