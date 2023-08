Salario minimo, il Cnel è sotto un Tar

Meloni ha affidato a Brunetta un compito cruciale: risolvere il salario minimo in 60 giorni. È il momento di gloria del Cnel, che però è bloccato dai ricorsi con un vecchio consiglio in prorogatio e un nuovo che non riesce a insediarsi da mesi

La scelta di Giorgia Meloni di affidare al Cnel la soluzione del groviglio del salario minimo è stata abile, ma non cade nel momento più adatto. Perché Renato Brunetta sta già lavorando alacremente al dossier, ma il nuovo presidente è sospeso tra un vecchio Consiglio in prorogatio e un nuovo Consiglio che ancora non entra in funzione: il Cnel è infatti bloccato dai ricorsi e, in ultima istanza, la sua sorte sarà decisa dal Tar.