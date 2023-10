Il Gabibbo Giambruno, finisce nella cantina Mediaset: I vertici: "Deve farsi dimenticare"

La transumanza ora la fa lui: Giorgia Meloni lo ha cacciato di casa, Mediaset lo sta per mettere al posto del Gabibbo. E’ lo scaricato blu Estoril, Andrea Giambruno, il richiedente asilo. Si è autosospeso per non essere sospeso. La premier gli ha tolto il permesso di soggiorno, lo ha scollegato dalla sua vita, “la nostra storia finisce qui”, con un post social, mentre Mediaset lo ha sostituito con Luigi Galluzzo. Alla domanda del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ospite a “Diario del Giorno”, “perdonateci, ma Giambruno, è stato sospeso, licenziato, rimosso?”, l’imbarazzato Galluzzo balbettava: “La prossima settimana vedremo”. In azienda dicono “che Giambruno deve farsi dimenticare. Licenziarlo è difficile”. Si temono altre sudicerie, altri “qui si scopa”. Per dirla alla Giambruno: se fai lo sporcaccione finisci nel Cpr di Rete 4.

