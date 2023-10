Meloni lascia Giambruno con un post sui social dopo i fuorionda di Striscia la notizia

L'annuncio della premier: "Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto"

Tuttò iniziò in uno studio Mediaset e tutto sembra finire sempre in uno studio Mediaset: Giorgia Meloni con un post sui suoi social network lascia il compagno e padre della piccola Ginevra, Andrea Giambruno.

Scrive la premier postando una foto di una famiglia che ora è andata in frantumi: "La mia relazione con Andrea Giambruno durata quasi dieci anni finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo trascorso insieme, per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia e difenderò a ogni costo una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo".

Meloni conclude il post così: "Ps. Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". Questo passaggio risulta essere quello più politico perché sembra un avviso a Forza Italia e forse a Mediaset, forse.

L'ultima foto che li ritrae insieme è dello scorso 6 agosto quando la premier e il compagno si incontrarono a cena a Bolgheri, in Toscana, con Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini.

La decisione di Meloni arriva dopo due giorni di fuori onda trasmessi da Striscia la notizia con Giambruno, conduttore del programma Il Diario del giorno su Rete 4, che sembra dare il peggio di sé con molestie e battute allusive su orge con le colleghe.

Dal punto di vista della tecnica di benservito questa storia ricorda al contrario l'addio di Elisa Isoardi a Matteo Salvini, sempre con un post su Instragram. Meloni ricorda la storia con l'ormai ex compagno iniziata dieci anni fa, nello studio di Quinta colonna quando il giornalista le strappò dalle mani una banana mentre stava andando in onda la trasmissione. La stessa banana, seppur la buccia, su cui è scivolato Giambruno con la pubblicazione di questi fuori onda. In attesa che Mediaset prenda una decisione sulla conduzione del suo programma.

