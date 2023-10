Cerasa ospite a "Diario del Giorno": "Che fine ha fatto Giambruno?". La risposta imbarazzata

Dopo i fuori onda di Striscia e l'addio di Meloni, il conduttore oggi non era in onda su Rete 4 ed è stato sostituito da Luigi Galluzzo. Il direttore del Foglio: "Giambruno è stato sospeso, licenziato, rimosso? Lo rivedremo oppure no?"

Dopo i fuori onda diffusi da Striscia la notizia e l'addio dell'ormai ex compagna Giorgia Meloni, Andrea Giambruno non è andato in onda con il suo "Diario del Giorno" su Rete 4 e indiscrezioni lo danno fuori da Mediaset. Il conduttore Luigi Galluzzo, che ha preso il posto di Giambruno, oggi ha chiesto al direttore del Foglio, ospite in trasmissione, di parlare del viaggio del ministro Antonio Tajani. Claduio Cerasa però ha fatto lui una domanda al conduttore: "Giambruno è stato sospeso, licenziato, rimosso? Lo rivedremo oppure no?". la risposta di Galluzzo: "Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà".