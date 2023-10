Meloni & Giambruno, l'amore vero è come il patriottismo vero

Un conservatore ha una prepolitica propensione per lo status quo, non perché è convinto di vivere nel migliore dei mondi possibili ma perché chi lascia la strada vecchia per la nuova eccetera. Dunque non è contento quando una coppia si rompe, nemmeno se il legame non era sancito dal matrimonio. Un vero conservatore è per l’indissolubilità di quasi tutto: io non avrei mai voluto separarmi dalla lira, dalla Democrazia Cristiana, dall’Italia monoetnica, dai dischi di Battisti, dai giornali di carta… Io non avrei voluto che Giorgia Meloni lasciasse Andrea Giambruno, dopo il noto episodio, ma che finalmente si sposassero. Avrei voluto che lei non ascoltasse il consiglio di Fiorello, un consiglio da parrucchiera: “C’è il divorzio veloce”. Certo, il disimpegno sembra sempre la cosa più facile. E’ la porta più larga, la strada in discesa. Io invece sognavo che cogliessero l’occasione, che trasformassero un inciampo in un salto. “Nella buona e nella cattiva sorte” è il passaggio più bello della formula del matrimonio vero, quello cattolico. Nella buona sorte sono capaci tutti i nichilisti di questo mondo. L’amore si saggia nelle inevitabili difficoltà. L’amore vero è come il patriottismo vero: “My country, right or wrong”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE