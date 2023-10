Giambruno exit: dopo la premier anche Mediaset lo scarica. Oggi non conduce

Rete 4 sta pensando di togliere il programma all'ex compagno della premier. La decisione nelle prossime ore. Intanto quello che è sicuro è oggi non sarà in video come previsto in un primo momento

Intanto non conduce, e si parla di licenziamento. Andrea Giambruno sta per essere scaricato anche da Mediaset dopo essere stato scaricato dalla presidente del Consiglio, con un post sui social. Dopo i fuorionda di Giambruno trasmessi da Striscia la Notizia, il secondo pesantissimo, con ammiccamenti sessuali, l’ex compagno della premier non condurrà, come previsto Il Diario del Giorno.

Ieri, era impegnato nella moderazione di un convegno e anche in quel caso era stato pizzicato in un altro fuori onda. I vertici Mediaset sarebbero scesi a Roma. Ci sono indiscrezioni su presunte violazioni di codici aziendali, da parte del giornalista. A Cologno si ragiona su un suo progressivo allontanamento