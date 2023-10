Modernità e leggi. Che cosa c'è da salvare nella politica natalista del governo

Nel 2010 il tasso di fecondità in Italia era di 1,44 figli in media per donna; oggi quel valore è sceso a 1,25 – che nelle donne di cittadinanza italiana scende ancora ad appena 1,18 figli. È l’effetto di due componenti: l’innalzamento dell’età media della donna al parto e la forte proporzione di figli unici nella popolazione italiana. Insomma: i figli si fanno sempre più tardi e sempre più spesso ci si ferma – lo fa quasi una donna su due di quante fanno figli – a un solo figlio. L’Italia è un paese di figli unici in una proporzione abnorme. Ora, di figlio unico in figlio unico la società sprofonda e il suo futuro va a farsi benedire. Ed ecco allora il punto centrale, non solo per l’Italia, di una politica che intenda mettere un freno, e meglio ancora a imprimere una svolta, alle stente demografie occidentali d’oggi: riuscire a ridurre la proporzione dei figli unici e ad incrementare il più possibile, parallelamente, la proporzione dei secondi figli. Bene, di buono nelle misure per la natalità previste nella manovra di bilancio del governo c’è innanzi tutto questa consapevolezza: puntare non già genericamente sulla natalità bensì espressamente sulle nascite del secondo ordine, ovvero sul secondo figlio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE