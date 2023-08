Una buona idea sul fisco, finalmente un incentivo ai genitori lavoratori

Cari datori di lavoro avete un’occasione per fare welfare aziendale a basso costo e con ottimi effetti. L’Agenzia delle entrate ha diffuso le regole per erogare bonus vari, anche con pagamento di rette scolastiche, di asili nido o di utenze domestiche, ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Il vantaggio fiscale è notevole, perché questi pagamenti, normalmente assimilati alla retribuzione e quindi tassati in eguale misura, sono diventati a tassazione zero fino a 3.000 euro annui. Fino all’anno scorso, la soglia era talmente bassa da rendere l’esenzione a vantaggio dei lavoratori con figli praticamente inutile. Il balzo a 3.000 euro e l’eliminazione di qualunque limite di reddito per poter fruire di questa agevolazione rendono bene il senso del progetto. Che non è puramente fiscale, non si tratta di ridurre le tasse per vie traverse, ma è propriamente un incentivo ai genitori lavoratori, in molti casi pari a un trasferimento diretto (perché c’è da aspettarsi un uso massiccio di questa opportunità, soprattutto nelle grandi aziende), ed è perciò un primo approccio del fisco favorevole alle famiglie del quale ha parlato più volte il ministro Giancarlo Giorgetti.

