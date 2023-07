L'ossessione demografica del fascismo? Un sogno infranto

Oggi che siamo diventati fin troppi, il numero (contenuto) è sopravvivenza. Cent’anni fa, quando eravamo ancora pochi, il numero (eccessivo) era potenza. Potenza guerriera con cui spaventare, incutere timore più che rispetto negli avversari e pure nei non avversari, se non perfino negli amici; e naturalmente numero da gettare nelle guerre, mondiali o coloniali che fossero. Mussolini aveva le idee ben chiare, al riguardo. La sua concezione del numero degli italiani era genuinamente guerresca. Nient’altro. Così, quando si lamentava che l’Italia aveva, secondo lui (e non era vero per il tempo), troppi pochi abitanti, era alle guerre che guardava: a quelle in cui già era impelagato e a quelle che di riffe o di raffe si profilavano, bussando sopra i cieli della patria per portarci il peggiore dei destini. Il paradosso del fascismo è esattamente questo, che si sforzò di attuare una autentica politica demografica natalista col fondamentale, se non proprio il solo, obiettivo di attrezzare l’Italia a diventare una grande e minacciosa potenza militare. Solo che non c’è verso di attuare una autentica politica demografica, non certo di lungo periodo, a quel solo scopo.

