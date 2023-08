La linea confusa del Pd sull'immigrazione: fermare gli sbarchi? Boh

Bonaccini critica il governo che non è in grado di fermare gli arrivi di migranti, ma per il partito di Schlein governare i flussi è impossibile. La linea Minniti, rinnegata, a volte riaffiora

“Lo avete frainteso”, assicurano dal Nazareno. Pierfrancesco Majorino, responsabile Immigrazione del Pd di Elly Schlein che sta girando i Centri per i rimpatri di mezza Italia, è in ferie. E dunque, in silenzio stampa. Matteo Salvini non parla più di immigrazione, ma anche nel Pd sull’argomento si preferisce sorvolare. E’ uno di quegli scivolosissimi grandi temi su cui il partito rischia di rompersi. E così quando due giorni fa il presidente dem, il riluttante leader della minoranza Stefano Bonaccini, se n’è uscito su Twitter criticando il governo, incapace di fermare gli sbarchi, qualcuno ha sgranato gli occhi. “Nelle città ormai è emergenza arrivi. Peccato non ne parlino i telegiornali. Urlavano porti chiusi, è finita la pacchia e prima gli italiani, ma la destra sta dimostrando manifesta incapacità nella gestione dell’immigrazione. Quadruplicati gli sbarchi da quando governano”, ha scritto Bonaccini. E’ lui, dunque, il “frainteso”.