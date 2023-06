Il Pd contro il rifinanziamento alla guardia costiera libica

I parlamentari del Pd questa mattina hanno votato per cancellare il supporto finanziario italiano alla guardia costiera libica. Durante la seduta delle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati, dove si discuteva lo schema di Dpcm per il finanziamento delle missioni italiane all’estero, i deputati dem hanno presentato un emendamento (che è stato bocciato dalla maggioranza) per definanziare la missione di supporto a Tripoli. “È una missione da sopprimere”, ha commentato con una nota la segreteria dem Elly Schlein. Prima di aggiungere: “Ancora una volta la maggioranza, bocciando la nostra proposta di soppressione, ha dimostrato di non voler vedere la realtà e si è ostinata ad andare avanti con la sua consueta assenza di una politica migratoria seria e degna di un Paese civile”.

