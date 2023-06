Meloni vede Macron: "D'accordo sui migranti. Agire per fermare movimenti primari"

Giorgia Meloni è a Parigi. Una giornata fitta d'incontri in cui la premier ha prima partecipato a una visita istituzionale per sponsorizzare la candidatura di Roma per Expo 2030. Poi ha incontrato il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, in un bilaterale all'Eliseo, organizzato anche per raffreddare alcune tensioni sorte tra Italia e Francia sul dossier immigrazione. Dopo l'incontro nel palazzo presidenziale, Meloni e Macron hanno tenuto un punto con i giornalisti.

Meloni: "Lavorare a livello europeo sui movimenti primari"

“Non si può lavorare sui movimenti secondari se non si lavora sui movimenti primari. Non possiamo continuare a consentire lo schiavismo nel terzo millennio, per questo bisogna cooperare per aiutare le nazioni africane a svilupparsi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro con il presidente Emmanuel Macron all'Eliseo. "L nostra collaborazione è stretta e proficua in molti settori. L'incontro di oggi può permetterci di passare in rassegna i temi più importanti, a beneficio della necessità di affrontare sfide importanti a livello europeo. Nel mediterraneo, come in Libia e in Tunisia, lavoriamo a obiettivi convergenti, così come sull'Ucraina e sul concetto di autonomia strategica", ha aggiunto Meloni. "Che sulle nuove regole di bilancio europee ha annunciato come Roma e Parigi siano sulla stessa lunghezza d'onda: "Ogni processo di transizione sia compatibile con il nostro sviluppo e sostenibile con le nostre società", ha sottolineato la presidente del Consiglio.

Macron: "Il sistema Samp-T è l'esempio concreto di qualcosa di concreto che fanno insieme Italia e Francia"

"Il sistema terra-aria Samp-t è oggi dispiegato e operativo in Ucraina. Si tratta di un contributo importante alla difesa anti-aerea del Paese che permette di proteggere i civili. E' un esempio molto concreto di ciò che Francia e Italia possono fare insieme al servizio dell'Ucraina e auspico che i due Paesi possano continuare in questa maniera". Così il presidente francese Emmanul Macron prendendo parola dopo l'incontro con Giorgia Meloni. "Continuiamo ad assistere a drammi" nel Mediterraneo e "dobbiamo riuscire a organizzare in materia più efficace l'asilo e l'immigrazione, rimanendo fedeli ai nostri valori", ha aggiunto Macron sul dossier immigrazione.