Expo 2030 ultima chiamata per Roma: Meloni e Gualtieri a Parigi per convincere il Bie

Tra Parigi e Tor Vergata. L'ultima curva, prima dello sprint finale. Prima del voto, previsto in autunno, che assegnerà l'organizzazione di Expo 2030. Passa anche da qui la visita francese di Giorgia Meloni - che certamente avrà il suo culmine nell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron - impegnata a promuovere la candidatura di Roma a ospitare l'esposizione universale.



Sarà la premier, insieme alla delegazione italiana, a presentare oggi a Parigi il progetto, tutto in venti minuti. Tanto è infatti il tempo destinato dall'assemblea generale del Bureau International d'Exposition (Bie) alla presentazioni delle candidature. Con lei sono volati sotto la torre Eiffel anche il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri e il presidente della regione, il meloniano Francesco Rocca.



L'obiettivo della delegazione è quello di convincere gli oltre 17o membri dell'assemblea della bontà dell'iniziativa romana e recuperare terreno sulla favorita Riad. Il tentativo è strappare il sostegno della Francia, che con l'Arabia Saudita gode di rapporti economici non indifferenti, tra accordi militari ed edilizi, e pare intenziona a sostenere l'opzione araba. Non è un caso infatti che il principe Mohammed Bin Salman, che presenterà oggi Saudi Vision 2030, fosse in Francia negli scorsi giorni e abbia incontrato anche il presidente francese. L'altra città in corsa èBusan, in Corea del Sud, mentre resta la candidatura simbolica di Odessa.

