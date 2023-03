 “Così porteremo l'Expo a Roma”. Parla Massolo

“Le nostre avversarie per farsi votare dagli altri governi puntano tutto sul volume. Una (Riad ndr) sulla straordinaria affluenza del proprio bilancio statale, l’altra (Busan, Corea del Sud ndr) sulla dimensione imponente delle proprie aziende. Contano insomma, seppure nell’ambito del lecito, sui singoli interventi finanziari. Noi, che siamo una democrazia europea con il nostro perimetro giuridico e i nostri limiti di bilancio, abbiamo un’altra strategia e facciamo una campagna elettorale diversa”. Questa lunga chiacchierata con Giampiero Massolo, ambasciatore, già segretario generale della Farnesina, per alcuni anni capo del Dis e oggi presidente del comitato che promuove la candidatura di Roma all’esposizione universale del 2030 (coordinando dieci inviati che hanno già visitato oltre 120 paesi), ha lo scopo di raccontare proprio questo: su cosa punta Roma per vincere il primo Expo del prossimo decennio? Come pensa di riuscire a superare le sue avversarie, in particolare la saudita Riad? Il principe Mohammad bin Salman vuole l’evento per celebrare la sua Vison 2030, con il superamento della dipendenza dell’economia saudita dal petrolio, e ha già costruito una fitta rete diplomatica per sostenere la candidatura. D’altronde i mondiali in Qatar, l’expo del 2020 (ma che si è svolto nel 2022) a Dubai sono lì a testimoniare la forza persuasiva del denaro del Golfo arabo. E la partita si gioca soprattutto sul voto dei paesi in via di sviluppo, dall’Africa al Sud America. D’altronde, ognuno dei 171 paesi che fanno parte dell’assemblea del Bie che a novembre eleggerà il progetto vincitore, ha un voto, nessuno, insomma, pesa più degli altri. La candidatura di Roma, presentata nel settembre 2022 con un faldone di oltre 600 pagini di rendering e descrizioni, verte sul tema degli habitat urbani. Il titolo “Persone e territori. Rigenerazione, inclusione e innovazione” intende proprio questo e proprio per questo si svolgerà a Tor Vergata realizzando sin dal principio un’operazione di reintegrazione nel tessuto urbano di un quartiere rimasto ai margini.

