“Così abbiamo stupito gli ispettori di Expo”. Luci e droni sopra il Colosseo

Per descrivere lo spettacolo la Reuters ha scomodato l’aggettivo “mesmerising”, letteralmente “ipnotico” oppure “magnetico”o ancora “affascinante”. Sulla visita della scorsa settimana degli ispettori del Bie, il Bureau international des expositions di Parigi che a novembre dovrà decidere se sarà Roma a ospitare l’Expo del 2030 circolano voci contrastanti. Solo su un punto sono tutti d’accordo: lo spettacolo di musica, luci e droni al Colosseo che ha concluso la visita ha lasciato tutti a bocca aperta. Ispettori compresi. “Uno dei quattro – raccontano – ci ha detto di non aver mai visto uno show così straordinario”. Questi gli ingredienti: cinquecento droni illuminati per formare disegni e forme geometriche, luci per il videomapping, un pianoforte ed un pianista, una cantante, quattro ballerini e un coro di bambini. “E’ stata una delle cose più belle alle quali ho lavorato, con una grande squadra siamo riusciti a trasformare un paesaggio meraviglioso come quello del foro in un racconto emozionante”, si compiace Alfredo Accatino, regista dell’evento e direttore creativo di Filmmaster, colosso che insieme alla Balich Worldwide show di Marco Balich rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo per la realizzazione delle cerimonie dei grandi eventi, dalle olimpiadi ai mondiali di calcio.

