I sogni di Roma (Expo?) e la sicurezza che manca. Parla l'assessore Regimenti

La città che nell’immaginario collettivo viaggia verso il possibile Expo e verso il Giubileo, la sera si fa cornice di paura, insicurezza, violenza. Le cronache riportano fatti gravi ai danni di persone indifese (teatro ricorrente: la stazione Termini, l’Esquilino), intimidazioni, spari, incidenti, aggressioni, furti, stupri (intanto su Repubblica si ricordano in un riquadro i giorni trascorsi senza traccia di un nuovo prefetto: 47 fino a ieri). Il tema interroga le istituzioni (con una Regione governata da un centrodestra che della sicurezza ha sempre fatto un tema-bandiera). Ne parliamo con Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Polizia Locale, alla Sicurezza urbana ed Enti locali della Regione Lazio governata da Francesco Rocca: “La sicurezza è un tema imprescindibile per i cittadini e dobbiamo lavorare molto su questo fronte anche in vista dei prossimi grandi eventi come il Giubileo del 2025 e, in prospettiva, per l’Expo2030, se riusciremo a ottenerla”, dice Regimenti. “Sicuramente a Roma ci sono criticità da risolvere, come evidenzia la scia di aggressioni avvenute nell’area della stazione Termini. Purtroppo mi duole rilevare che nella maggior parte dei casi le vittime di queste aggressioni sono donne. Una delle mie priorità sarà, in particolare, quella di proteggerle perché una città più sicura per le donne è una città più sicura per tutti. La parola chiave è ‘sicurezza integrata’. Per questo nei prossimi Patti sulla sicurezza urbana bisognerà mettere in campo misure specifiche per la sicurezza in rosa”.

