Non solo l'accoltellamento di Termini. Roma è un'emergenza nazionale

Tra il Viminale e il luogo dell’aggressione ci sono circa settecento metri. Ma non c’è teatro dell’orrore romano che non sia in continuità con i simboli dello stato nazionale, il Parlamento, palazzo Chigi, il Quirinale. Capitale decadente, nazione decaduta. Eppure nessuno sembra ritenersi responsabile. Roma è troppo grande per essere amministrata da un sindaco