Sei morti in cinque giorni sulle strade di Roma. Ieri sera l'ultima vittima

Più di un morto al giorno sulle strade della Capitale, oltre 100 dall'inizio del 2022, un record italiano. La lista degli incidenti mortali, purtroppo, non si ferma più. Sulla Cristoforo Colombo un 18enne travolto e ucciso da un'auto mentre camminava sul marciapiede

Negli ultimi cinque giorni, altri sei incidenti mortali nella capitale. Un morto al giorno dal 15 al 19 di ottobre. Le vittime sono quasi tutti ragazzi poco più che ventenni. Dal Gra alla Cristoforo Colombo, da Acilia a Tor Bella Monaca, quello dei morti sulle strade romane è un bilancio che nei mesi più recenti è stato necessario aggiornare troppo spesso.

Dall'inizio dell'anno sono già più di 100 i morti sulle strade capitoline. L’ultimo incidente è avvenuto ieri sera. Un auto guidata da una ragazza di 24 anni ha perso il controllo su via Cristoforo Colombo ed è finita sul marciapiede, dove stava camminando un giovane di 18 anni. Travolto dalla vettura, il 18enne è morto, mentre l'amico che camminava al suo fianco è rimasto miracolosamente illeso. La 24enne alla guida dell'automobile è stata sottoposta ad alcol test e a controlli anti droga di cui si attendono ancora gli esiti.

Roma si conferma ancora Capitale dell’insicurezza stradale con numeri record nel 2022, non riscontrabili in quasi nessun’altra città italiana. Nell'articolo che trovate qui sotto avevamo fornito i dati di questa strage silenziosa e le iniziative del Campidoglio per cercare di fermarla.