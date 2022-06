Incendi e monnezza. Perché lo schifo di Roma riguarda anche Mario Draghi

Poiché Roma è la capitale d’Italia, il suo stato pietoso, dunque il suo onore, è un problema dell’Italia intera. Se Roma fa schifo, allora fa schifo anche Palazzo Chigi che è la sede del nostro governo. Se Roma è piena di monnezza, allora è pieno di monnezza anche il nostro Parlamento. E se Roma puzza di putrido, allora, purtroppo, puzza di putrido anche il Quirinale che è simbolo della Repubblica non meno della città che lo ospita. Non c’è bisogno di un trattato di diritto costituzionale per spiegarlo. Non sarebbe nemmeno necessario citare quanto detto non troppo tempo fa da Sabino Cassese:“La capitale serve la nazione, non serve solamente a sé stessa. E chi gestisce la capitale gestisce al contempo la nazione”. Capitale decadente, nazione decaduta. Il default dell’una precede e determina quello dell’altra. E non c’è Pnrr che regga.

