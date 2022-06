Pnrr, missione compiuta: conseguiti i 45 obiettivi del semestre

L’impressione, almeno a giudicare dall’umore dominante a Palazzo Chigi, è che da festeggiare ci sia poco, se è vero che al come e al quando dare il lieto annuncio nessuno pare averci pensato: e anzi, la settimana prossima, alla Camera, col deposito degli emendamenti al già travagliatissimo ddl Concorrenza, il dossier del Recovery plan tornerà a imporre la sua dose necessaria di tribolazione.

O magari è solo dissimulazione ben esercitata, uno sfoggio di rigore che non deve tradire alcuna rilassatezza. Perché in realtà Mario Draghi soddisfatto lo è davvero: raggiungere anche questo semestre tutti gli obiettivi fissati nel Pnrr era un traguardo obbligato, ma non per questo scontato. E invece al conseguimento della missione semestrale stavolta ci si è arrivati con un’ansia minore di quella con cui si affrontò il giudizio della Commissione a dicembre scorso, quando per convincere gli ispettori di Ursula von der Leyen sulla bontà del pacchetto sulla riforma degli appalti ci vollero missioni diplomatiche e buone conoscenze personali. Ora, invece, quando al giorno del giudizio manca ancora una settimana, di fatto, resta da ottenere solo un paio di bollinature finali sul dossier energetico – formalità, pare – e poi tutto sarà pronto. Il governo potrà inviare a Bruxelles il plico con la documentazione riguardante i 45 obiettivi conseguiti e attendere così l’arrivo della rata da 24 miliardi (tra prestiti e sovvenzioni), che verrà liquidata però non prima di settembre.

