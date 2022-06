Ama assume nuovi dipendenti ma la monnezza rimane

Ama, la municipalizza che si occupa della raccolta di rifiuti a Roma, ha annunciato 665 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Bene, si penserà, ecco i rinforzi per risolvere l’atavico problema della monnezza romana. Se non che Ama ha già settemila dipendenti e un tasso di assenteismo, stando ai dati del primo trimestre 2022, del 18 per cento. Facendo un veloce calcolo le nuove assunzioni coprirebbero poco più della metà degli assenti giornalieri (1.260 circa) portando in dote, teoricamente, 120 assenteisti in più – pagati dai cittadini con la Tari (la tassa sui rifiuti).

