Nella Capitale si torna alla normalità: turisti e monnezza

Fatal fu il ritorno del turista. E d’altronde quello dei viaggiatori che vengono nella Capitale per ammirarne le bellezze, fa parte da sempre – quasi a pari merito con l’arrivo delle festività – della tassonomia classica delle ragioni che, vuoi da un lato, vuoi da un altro, portano il sistema di raccolta della monnezza in città a collassare. E pensare cosa può succedere dopo tre anni di pandemia, con un blocco pressoché totale del turismo internazionale, rotto quasi di colpo. Ombrellini, guide, calzoncini, i turisti vagano per il centro. E la spazzatura tracima. E’ lo strabordare da shock. E’ inevitabile. E infatti dal Campidoglio la spiegano così: “A maggio tra turisti e romani che con il caldo passano più tempo fuori stiamo raccogliendo 2mila tonnellate in più di spazzatura a settimana, così i Tmb stanno vanno in affanno”. In pratica, gli impianti di pre-trattamento non riescono a trattare abbastanza in fretta la spazzatura, e così quella si accumula. Mentre gli sbocchi, garantiscono da palazzo Senatorio, non sono un problema. Alcuni giorni fa è stata persino dissequestrata la discarica di Albano, anche se, almeno per adesso, non riaprirà.

