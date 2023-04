A spasso per Roma con gli ispettori dell'Expo

A un certo punto sembra che uno dei quattro abbia sbottato: “E però sarebbe bello avere anche un attimo di tregua…”. “L’Italia è una democrazia”, ripetono presidenti, direttori, uffici stampa e tutto l’ambaradan che ruota intorno alla candidatura di Roma all’Expo del 2030 per sottolineare le differenze nel potere economico, ma anche nella forza organizzativa, rispetto all’avversaria saudita, la Riad di Mohammad Bin Salman. E così per evitare che gli ispettori del Bureau international des expositions arrivati lunedì a Roma inciampino in una buca o decidano, per spirito di avventura, di andare a vedere queste tanto raccontate metropolitane capitoline è stata scelta una tecnica di marcatura democraticamente stretta: un’agenda fittissima. Due van Mercedes neri, accompagnati da otto moto della polizia locale e due auto della polizia di Stato per girare come trottole tra musei, incontri istituzionali, tavoli tecnici, parchi archeologici, cene mondane, set cinematografici, pranzi istituzionali, spettacoli di droni, giri in mongolfiera…chi più ne ha più ne metta per evitare che a un ispettore venisse in mente di fare qualcosa da solo. Una marcia tutta d’un fiato, e a rischio apnea, nella bellezza accecante di Roma offerta ad Albina Assis Africano, ex ministra del Petrolio in Angola, Rolando Ruiz Rosas, ex ambasciatore peruviano a Parigini, Per Sjönell, già vicedirettore della cancelleria del ministero degli Esteri svedese e l’alto funzionario kazako Murager Sauranbayev, i quattro diplomatici che il Bie ha spedito insieme al segretario generale, il greco Dimitri Kerkentzes, per valutare la candidatura della capitale. Con loro, felpato e onnipresente come un’ombra, c’è sempre il presidente del comitato promotore, l’ambasciatore ed ex capo del Dis Giampiero Massolo.

