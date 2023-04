Tutti all'aeroporto. Sognando Expo a Fiumicino

Tutto inizia con una battuta di Vittorio Sgarbi, qui in veste di sottosegretario alla Cultura: “Quando mi hanno detto vieni all’inaugurazione del nuovo molo, mi sono detto: ma di che parlano? Mica sto andando in un porto, e però aeroporto, aeromolo… insomma, ho capito che era la traduzione in pieno stile Rampelli di’ termina’l”. D’altronde il nuovo molo B dell’aeroporto Leonardo da Vinci è stato rimesso a nuovo e adeguato ai migliori standard ambientali, spiegano da Aeroporti di Roma (Adr), la società che gestisce lo scalo, con una filiera tutta “Made in Italy”. Parole e materiali di certa origine italica. Questo pezzo del Terminal 1 (partenze e arrivi domestici e per l’area Schengen) era stato chiuso durante la pandemia. Rinnovato completamente con un forte impatto green. (esempio semplice: è stata aumentata la luce naturale per ridurre il consumo energetico per quella artificiale). Grazie alla collaborazione con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, i passeggeri in partenza potranno ammirare l’ultima opera del Bernini, il ‘Salvator Mundi’.

