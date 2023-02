Meloni lancia il tandem Roma-Odessa per Expo 2030 senza avvisare Gualtieri

Tra blackout, siparietti e seri schiaffi di Zelensky a Berlusconi, l’annuncio di Giorgia Meloni su Expo è stata la sorpresa in tono minore della storica conferenza stampa di Kyiv. “Penso che sarebbe un segnale importante che l’Expo tornasse in Europa. Roma e Odessa sono candidate, dobbiamo provare a ragionare di come lavorare insieme, sarebbe un bel segnale europeo e di come crediamo che le cose andranno bene”, propone Meloni accanto al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Echi al Campidoglio. La premier accelera, in vista dell’evento del 2030 immagina una collaborazione tra la Capitale italiana e la città che si affaccia sul Mar Nero. Odessa è stato uno dei bocconi che Vladimir Putin voleva divorare senza fare troppi complimenti, eppure il centro portuale, famoso anche per la scalinata Potemkin, ha resistito e resiste. Anzi, Odessa si è candidata per ospitare l’Esposizione universale in programma tra sette anni. Anche Roma è in corsa.

