Da Raggi a Gualtieri. L'attrazione fatale dei sindaci della capitale per TripAdvisor

Classifiche sul turismo romano. L'ex prima cittadina pentastellata è sempre stata sostenitrice della democrazia diretta. Ora anche il suo successore si rallegra per i risultati delle recensioni su Roma

Da Virginia Raggi cinque anni fa ce lo si poteva aspettare. L’ex prima cittadina, in fondo, è sempre stata una sostenitrice della democrazia diretta. E dunque quale maggiore onore di una menzione per la sua città su TripAdvisor, massimo portale di voto dei cittadini del mondo. Ma Gualtieri che fa? Spera sul serio di portare l’Expo del 2030 nella capitale in questo modo? Chissà che direbbe il suo ex sfidante Enrico Michetti, folkloristico citatore dei Cesari. Lui almeno sapeva che Roma non ha bisogno di TripAdvisor. Roma è Roma. E per di più la città è quarta, sindaco Gualtieri. Per festeggiare serviva almeno un bronzo.

Le classifiche internazionali sul turismo continuano a darci ragione. Secondo il Travelers' ChoiceTM Destinations Awards 2018 di TripAdvisor @Roma si riconferma fra le destinazioni italiane preferite dai viaggiatori, sempre più amata dai turisti stranieri: https://t.co/Jof9yb6TWp pic.twitter.com/PfsUxO5Ijq — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 21, 2018