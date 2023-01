Il sogno romano di Expo 2030, non succede ma se succede...

I grandi sprechi sono un po’ come il maiale, non si butta via niente. Così tornerà buona anche la Vela di Calatrava per il progetto Expo 2030, sempre che Roma la spunti e riesca ad aggiudicarsi l’esposizione universale prevista fra 7 anni. Sì perché l’area scelta per ospitare il progetto è appunto Tor Vergata, dove fu costruita la Vela per i mondiali di nuoto del 2009, progetto poi abortito, ma la Vela è sempre là, in bella vista dall’autostrada, a ricordarci quanto male possa essere amministrata una città. La second life della Vela – per cui a un certo punto si pensò l’abbattimento – potrebbe essere Expo 2030.

