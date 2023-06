Per l'Italia i ricatti di Haftar sui migranti si chiamano “proficua collaborazione”

Lo scorso primo giugno, nella zona desertica che nel distretto di Butnan separa la Libia dall’Egitto, una carovana di migliaia di migranti, quasi tutti egiziani, ha attraversato a piedi la frontiera. Le immagini impressionanti mostravano circa 2 mila persone che, dalla cittadina libica di Musaid, si incamminavano verso il confine per tornare in Egitto. Circa altre mille sono state arrestate al termine di una insolita, grande operazione di polizia. Le autorità dell’est della Libia, che fanno capo al generale Khalifa Haftar, hanno da subito pubblicizzato con grande enfasi il respingimento e hanno detto che “i migranti irregolari erano gestiti dai trafficanti di esseri umani”. Qualche settimana prima, all’inizio di maggio, Haftar era volato a Roma per incontrare la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una visita a sorpresa in cui si era discusso in particolare di immigrazione. Sabato scorso, a dare più dettagli su cosa si siano detti in quell’occasione Meloni e Haftar è stato Matteo Piantedosi. Il ministro dell’Interno ha confermato che sul tavolo c’è la conclusione di un memorandum con il leader della Cirenaica sulla falsa riga di quello del 2017 siglato dall’Italia con il governo di Tripoli per il controllo delle partenze. Il governo ha “avviato dei contatti per dei progetti di sviluppo economico che il generale Haftar ha chiesto – ha dichiarato Piantedosi – Sicuramente gli chiederemo una più proficua collaborazione per fermare le partenze. Al momento è prematuro dire se possa mai concretizzarsi in un accordo”, sebbene – ha aggiunto il ministro riferendosi all’eventualità di rimpatriare migranti nel paese nordafricano – “la Libia non è considerata un porto sicuro”.

