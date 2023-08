Parla Tajani: “Meloni non può imporre, deve confrontarsi con noi. Mai più tasse sugli extraprofitti”

“Mi auguro onestamente che in Consiglio dei ministri una cosa come quella avvenuta con la norma sugli extraprofitti delle banche non accada più”. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri di Forza Italia Antonio Tajani è ancora turbato per quanto successo lo scorso lunedì, quando a Palazzo Chigi il Cdm ha approvato il decreto omnibus con all’interno la norma sugli extraprofitti delle banche. Il provvedimento – che prevede un prelievo del 40 per cento sugli utili degli istituti dovuti all’aumento degli interessi sui finanziamenti – non è piaciuta affatto al terzo partito di maggioranza. “Adesso – dice al Foglio il vicepremier – lavoreremo per migliorarla, andremo avanti per la nostra strada, noi rappresentiamo l’anima liberale del centrodestra, siamo parte del Ppe, mica siamo Fratoianni o Elly Schlein”.

