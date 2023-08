La tassa sulle banche è la mossa della disperazione per la legge di Bilancio. Ma vale meno di 2 miliardi

Giovanbattista Fazzolari ne fa, bontà sua, una questione di coraggio: “Solo noi ne abbiamo abbastanza per tassare le banche”, rivendica il sottosegretario a Palazzo Chigi. E chissà che non sia come diceva Diane de Poitiers, “che spesso il coraggio è il risultato della disperazione”. Così, almeno, veniva da pensare nel leggere il Financial Times di ieri, secondo cui l’imposta sugli extraprofitti proprio questo, sarebbe: “Una mossa della disperazione”. E un poco il dubbio che si trattasse di questo, di un’ansia mal gestita in vista dell’autunno che verrà, ce l’hanno avuto anche alcuni dei parlamentari della Lega che martedì sono stati convocati da Matteo Salvini a Palazzo Chigi per discutere dei temi economici. Perché tutti si aspettavano che la riunione si concentrasse sull’azzardo bancario annunciato poche ore prima dal loro segretario dopo il Cdm, e invece lui, Matteo Salvini, l’argomento lo ha relegato nelle “varie ed eventuali” dell’ordine del giorno, e ha dato la parola a Giancarlo Giorgetti “per capire come verrà impostato il lavoro verso la legge di Bilancio”. Quello, insomma, è lo spauracchio. E infatti il ministro dell’Economia ha ricordato un’amara verità: “Di spazio per grandi fantasie ce ne sarà ben poco”. Che poi è quello che la stessa Giorgia Meloni, la scorsa settimana, durante il pranzo coi capigruppo di maggioranza, s’era raccomandata: “Poche richieste, e che siano sostenibili”.

