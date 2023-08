Cattaneo (FI): "Con la tassa sugli extraprofitti Meloni rischia di buttare via tutta la credibilità"

Questione di merito, certo. “Perché il fatto che ci si sia accorti, almeno in Forza Italia ma forse non solo in Forza Italia, che il provvedimento vada corretto, lo considero un segnale di maturità. Un ravvedimento operoso, ecco. Bene dunque le precisazioni arrivate dal Mef. E ovviamente in Parlamento ci sarà modo per migliorare la norma, prendendoci tutto il tempo che sarà necessario”. Ma il problema legato alla tassa sugli extraprofitti bancari, quelli che ieri Giorgia Meloni è tornata a chiamare “i margini ingiusti”, secondo Alessandro Cattaneo, mente economica della pattuglia azzurra a Montecitorio, è più grande e potenzialmente più grave, e prescinde dal testo del singolo provvedimento. “E riguarda – dice il deputato – il segnale che mandiamo all’estero e agli investitori internazionali, di cui abbiamo estremo bisogno. C’è voluto quasi un anno, e un anno fatto di fatica quotidiana, per smentire la narrazione di chi pronosticava la catastrofe finanziaria con l’arrivo del governo di centrodestra. E ora che ci siamo guadagnati questa credibilità, sarebbe ingenuo, non gestendo bene questo provvedimento così delicato, rimettere in discussione la benevolenza dei mercati nei nostri confronti. Il tutto, peraltro, alla vigilia di mesi tribolati”.

