I due volti del governo Meloni, populista nelle cose minori e pragmatico su quelle essenziali

In pochi giorni l'esecutivo ha mostrato il peggio e il meglio di sé. I tic sovranisti contro banche e mercato e la concretezza sulle grandi partite strategiche, come Tim. Un equilibrio da non buttare

È estate, la politica va a rilento, l’esecutivo si muove con un certo affanno, l’opposizione si agita spesso sul nulla, gli elettori sono giustamente distratti ma nonostante questo, nonostante il caos, la flemma, le polemiche ovattate, gli ultimi giorni hanno offerto agli osservatori spunti preziosi per provare a mettere a fuoco le caratteristiche di una creatura interessante che sta maturando all’interno dei palazzi del potere: il tecnopopulismo. Una creatura che in alcuni casi, come abbiamo visto, si presenta con un profilo mostruoso. Che in altri casi si presenta con un profilo contraddittorio. Che in altri casi ancora si presenta con un profilo incoraggiante. E che nel giro di pochi giorni è riuscita a mettere in luce contemporaneamente il meglio e il peggio di sé.